Astana met kopman López en meesterknecht Fuglsang naar Tour

Dit seizoen werd López zevende in de Italiaanse etappekoers en vijfde in de Spaanse ronde. De Colombiaan won in de Vuelta met Astana de ploegentijdrit. De 25-jarige klimmer schreef dit jaar de rondes van Colombia en Catalonië op zijn naam. ,,De Tour wordt een enorme uitdaging voor me, maar ik ga m'n best doen om daar zo goed mogelijk te presteren", zei López bij de teampresentatie in de Spaanse stad Calpe.