Australische zege in ronde van Steensel, Van Wersch en Hoogendoorn zeker van eerste plek in Kempenklassement

De ronde van Steensel mondde maandagavond uit in een Australische zege. Daniel Luke wist op het klassieke klinkerparcours als eerste te finishen en liet Huub Arts uit Wintelre en de grote favoriet Coen Vermeltfoort achter zich, die de spurt van het achtervolgende peloton wist te winnen. Vermeltfoort maakt daarmee nog kans op de tweede plek in de strijd om het Belisol Eindhoven-Kempenklassement, dat definitief wordt gewonnen door Roy Hoogendoorn uit Boskoop.

Hoogendoorn heeft inmiddels zo'n grote voorsprong in het klassement dat hij niet meer te achterhalen is. Vorige week was hij na een zege in Ospel eigenlijk al zeker van de eerste prijs in het prestigieuze wielerklassement, waarvoor volgende maand nóg een keer wordt gekoerst. In Loo (bij Bergeijk) sluiten de coureurs het regionale wielerseizoen af.

Mager

Waar bij de mannen nog een acceptabel deelnemersveld wist te finishen, was het bij de vrouwen qua deelname opnieuw mager. In totaal dertien rensters wisten de eindstreep te halen, vergelijkbaar met de situatie in andere koersen in De Kempen. Organisatoren zitten met de handen in het haar en willen graag een gelijkwaardige situatie voor mannen en vrouwen aanbieden, maar er zijn simpelweg te weinig rensters om een goed peloton te vullen.

In Steensel won Quinty Ton uit Geldermalsen de dameswedstrijd over 60 kilometer. Ze liet Anna van Wersch achter zich, die winnares gaat worden van de strijd om het Kempenklassement bij de vrouwen. Ook de vrouwen rijden volgende maand nog een wedstrijd, maar dat gaat dus niet meer om de eerste plaats in het overkoepelende klassement. Gisteravond mocht Anneke Dijkstra uit Heerenveen als nummer drie mee op het podium in Steensel.