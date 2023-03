Auto op parkoers zorgt bijna voor drama in Parijs-Nice: ‘Een nieuwe dag in de race des doods’

Het ging na de slotrit van Parijs-Nice vooral over de suprematie van Tadej Pogacar , maar het scheelde niet veel of het had over iets heel anders gegaan. Een verdwaalde auto op het parkoers zorgde bijna voor een drama in een afdaling.

Pogacar onderstreepte gisteren zijn dominantie in Parijs-Nice met een zege in de slotrit. De Sloveen liet op de Col d’Èze iedereen achter zich en rondde zijn solo succesvol af. Hij verzekerde zich zo meteen van zijn eerste eindzege – en dat bij zijn eerste deelname.

Maar in diezelfde rit ging het op zo’n 60 kilometer van het einde bijna helemaal mis. Een groep achtervolgers was bezig aan de afdaling van de Côte de Berre-les-Alpes toen er plots een verdwaalde wagen opdook in de binnenbocht. Wonder boven wonder konden alle renners het voertuig ontwijken. ‘Een nieuwe dag in de race des doods’, maakte Florian Sénéchal zich na het zien van de beelden boos op Twitter.

De Fransman van Soudal Quick-Step had zich eerder tijdens Parijs-Nice trouwens ook al opgewonden over een paaltje aan een rotonde in de slotkilometer van de vijfde rit. ,,Wielrennen is een van de slechtste sporten die er zijn. Slecht voor de veiligheid van renners én toeschouwers”, aldus Sénéchal.

Ook in Tirreno-Adriatico was veiligheid voor de renners een actueel thema, zij het dan minder in de koers zelf. Na afloop van de vierde etappe met aankomst in Tortoreto – de rit waarin Wout van Aert ten val kwam – stond Trek-Segafredo-renner Giulio Ciccone een interview te geven, toen hij pardoes werd aangereden door een volgwagen van de organisatie. De Italiaan hield er een gezwollen knie aan over, maar zou uiteindelijk toch nog vijfde worden in het eindklassement.

