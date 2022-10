Avonturier Theo Bos is nu bondscoach van China: ‘Ik ga niet met ze over politiek beginnen’

Maike van der Duin verlaat Parijs op een zilveren WK-wolk: ‘Moe maar voldaan’

Met de koppelkoers - zesde - kwam vanavond een einde aan het succes-WK van Maike van der Duin (21). Ze gaat naar huis met twee blinkende zilveren medailles en de wetenschap dat ze zich binnen no time naar de wereldtop op de baan heeft gefietst. ,,De olympisch kampioen die me volgt, dat is niet niks.”

15 oktober