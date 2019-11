Baanrenner Ganna verpulvert eigen wereldrecord

Nadat hij in de kwalificaties al een tijd had gereden over 4 kilometer van 4.04,252, was de wereldkampioen op het baanonderdeel in de finale nog veel sneller: 4:02,647. De oude toptijd stond sinds september op naam van de Amerikaan Ashton Lambie. Die was op 2500 meter hoogte in Bolivia naar een tijd van 4.05,423 gesneld.



De 23-jarige Italiaan geldt inmiddels ook op de weg als een erkend tijdrijder. Zo won hij afgelopen zomer in Den Haag een tijdrit in de BinckBank Tour en eindigde hij bij de WK in Yorkshire als derde achter de Australiër Rohan Dennis en de Belg Remco Evenepoel.