Baanwielrenster Olivia Podmore (24) onverwachts overleden

Indrukwek­ken­de Vos boekt dertigste etappezege in Giro Rosa

8 juli Marianne Vos heeft voor de dertigste keer in haar carrière een rit gewonnen in de Giro Rosa. Op de lastige aankomst in Puegnago Del Garda was de renster van Jumbo-Visma in een sprint de sterkste. Anna van der Breggen blijft leidster.