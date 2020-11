Baloise Ladies Tour 2021 start in Utrecht en eindigt in Zulte

Zoetemelk werkt twee maanden na aanrijding hard aan herstel: 'Ben zelf het meest geschrok­ken’

13 november Op de slotdag van de Tour de France werd Joop Zoetemelk aangereden tijdens een fietstocht. Bijna twee maanden later functioneert zijn rechterhand nog altijd niet, maar de Tourwinnaar van 1980 blijft monter en hoopt op volledig herstel. ‘Fietsen? Dat zien we in het voorjaar wel. In de winter is het glad en vies en fiets ik sowieso weinig.’