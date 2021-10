‘Bauké, Bauké’: voor Mollema is Lombardije wel degelijk een wielermonument

Door Daniël Dwarswaard



Bauké! Bauké! Het is dat Bauke Mollema afgelopen zaterdag tijdens de Giro dell’Emilia in de Italiaanse heuvels aan het afzien was, anders had hij wel even willen knikken naar de Italiaanse fans die langs de kant van de weg zijn naam schreeuwden. Voor Mollema is er de afgelopen jaren wel iets veranderd als hij in Italië koerst. Zijn overwinning in de Ronde van Lombardije in 2019 heeft hem een grote meneer gemaakt. Maak u geen zorgen: Bauke Mollema blijft gewoon Bauke Mollema hoor. Maar toch. ,,Op het podium bij de ploegenpresentatie hoor ik wel wat meer gejuich, geloof ik. En onderweg dus ook wel. Leuk hoor.’’