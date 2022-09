Bauke Mollema tijdens trainingsrit WK aangevallen door ekster

Cor­don-Ra­got wint tijdrit Ladies Tour, Lorena Wiebes behoudt leiding ondanks vijfde plek

De Franse wielrenster Audrey Cordon-Ragot heeft de vijfde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 32-jarige renster van Trek-Segafredo was de beste in de individuele tijdrit met start en finish in Sittard-Geleen.

