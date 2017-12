Begeerde Van der Poel verlengt contract bij Corendon

Maud Kaptheijns alleen niet tevreden met negende plaats: 'Ik ben misschien beter dan ik denk'

26 december VELDRIJDEN Maud Kaptheijns kwam Tweede Kerstdag als negende over de streep in de wereldbekercross in Zolder. De achterstand op winnares Sanne Cant bedroeg een kleine 26 seconden. De renster uit Westerhoven had niet het gevoel dat ze op en rond het autocircuit op haar plaats terecht gekomen was. ,,Tactisch kon het beter." Daardoor dacht ze onnodig veel plaatsen verloren te hebben.