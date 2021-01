Belgisch crosstalent hoopt met coming-out voorbeeld te zijn voor andere homo’s in wielerwereld

Als belofte start hij zondag in Meulebeke achteraan tussen de profs aan het Belgisch kampioenschap, maar reken maar dat de camera’s hem zullen vinden. Twee jaar zweeg hij in het wielerwereldje en de media, maar nu mag iedereen weten dat de coureur uit het West-Vlaamse Zwevegem ‘liever mannen ziet dan vrouwen’. ,,Ik vond het niet moeilijk om mij te uiten, maar wel in de sport, want ik ken geen enkele coureur die homo is’’, vertelt Laevens, in een interview op de website sportnu.be. ,,Ik was bang voor reacties van de grote renners en ploegen, dat ze me anders zouden bekijken, maar ik denk niet dat dit het geval is.’’