Belgische sprintzege voor Danny van Poppel

Thuisrijder Küng wint tijdrit Kelderman duikelt van podium in Zwitser­land, eindzege voor Porte

17 juni Wilco Kelderman heeft in de slottijdrit van de Ronde van Zwitserland zijn podiumplaats verloren. De renner van Sunweb zakte van drie naar vijf in de individuele rit tegen de klok. De leiderstrui van Richie Porte kwam niet in gevaar.