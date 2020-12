Bergkoning in Giro breekt sleutelbeen bij aanrijding met auto

,,Ik was met wat vrienden aan het trainen toen een tegemoetkomende auto linksaf sloeg en de verkeersregels negeerde", zegt de Portugees in de krant A Bola. ,,Ik denk dat de chauffeur ons niet zag of het idee had dat het wel kon. Een aanrijding was niet te voorkomen." In het ziekenhuis van Évora bleek uit onderzoek dat Guerreiro een sleutelbeen had gebroken bij de val.