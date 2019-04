Bettiol opent palmares met zege in monument: ‘Ik geloof het niet’

'MvdP’ vierde bij debuut in Vlaanderen: ‘Misschien ondankbaar, maar is niet anders’

18:00 Mathieu van der Poel was misschien wel de sterkste renner in koers, zondag in de Ronde van Vlaanderen. Maar de Nederlander, wereldkampioen veldrijden en bezig aan een spectaculaire opmars op de weg, moest veel energie leggen in een achtervolging na een valpartij. ,,Daarmee heb ik mijn beste pijl verschoten’', keek Van der Poel bij de NOS terug na een knappe vierde plaats achter winnaar Alberto Bettiol.