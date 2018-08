Beukeboom komt niet in buurt van werelduurrecord Wiggins

Dion Beukeboom is er niet in geslaagd om het werelduurrecord van Bradley Wiggins te verbeteren. De 29-jarige baanrenner bleef ver uit de buurt van de 54,526 kilometer die de Britse oud-Tourwinnaar in 2015 in Londen reed. Beukeboom bleef in het Mexicaanse Aguascalientes steken op een afstand van 52,757.

Schrale troost voor Beukeboom is dat hij wel de snelste Nederland is die ooit een aanval heeft gedaan op het werelduurrecord. Thomas Dekker legde in 2015, aan het eind van zijn carrière, eveneens in Aguascalientes 52,221 kilometer af.

Beukeboom, meervoudig Nederlands kampioen op de individuele achtervolging op de baan, verwachtte dat het record van Wiggins in het Velódromo Bicentenario in de Mexicaanse stad, op hoogte, te kloppen was. ,,Wij en ook het team rondom Wiggins weten dat het record nóg scherper kan", zei Beukeboom vooraf met bravoure.

De baanwielrenner bleef echter ver van het record van de Brit en zag zijn gemiddelde ook langzaamaan teruglopen. Hij zet wel de op vier na beste prestatie ooit neer in de loodzware discipline.

Lijdensweg

Beukeboom was ontgoocheld na afloop. Hij zocht naar redenen waarom het niet was gelukt en sprak tegen zijn coach over fysieke problemen. ,,Ik kon er niet doorheen trappen", zei hij. De baanwielrenner hoopte onder goede omstandigheden in Mexico het record van Wiggins te kunnen breken. De weersomstandigheden waren echter niet gunstig genoeg.

,,Dit was wat er vandaag in zat", zei hij. ,,Dit is denk ik niet de beste prestatie die ik kan leveren. Ons traject wees erop dat ik het record kon breken. Ik heb gereden op het schema van Wiggins. Ik denk dat ik dat een kwartier onder controle had. Daarna is het een lijdensweg geworden."