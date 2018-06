Bilbao is favorieten te slim af in La Rosière

Vijftien renners gingen al vroeg in de etappe op avontuur, onder hen Warren Barguil, Pello Bilbao en Thomas de Gendt. Later breidde te kopgroep zich uit tot 27 renners. Achter hen mende Team Sky het peloton in dienst van leider Geraint Thomas. Ook Romain Bardet had deze etappe aangekruist in zijn agenda: AG2R nam even later het commando over van Sky.