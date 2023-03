Biniam Girmay veranderde het wielrennen voor eeuwig: ‘Meisjes hebben voetbalsters als helden, dat effect heeft hij ook’

Met video Mathieu van der Poel volgt Hennie Kuiper en opa op als winnaar Mil­aan-San Remo na indrukwek­ken­de solo

Over de vorm van Mathieu van der Poel waren voor Milaan-San Remo twijfels, maar de Nederlander verbaasde iedereen door Tadej Pogacar, Wout van Aert en Filippo Ganna los te rijden op de Poggio. Van der Poel soleerde op indrukwekkende wijze naar de zege, is de eerste Nederlandse winnaar van La Primavera sinds Hennie Kuiper in 1985 en de vierde Nederlander in totaal.