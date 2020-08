Bizar: fietsen van Trek-vrouwen gestolen, Van Dijk rijdt op fiets van Koen de Kort

,,Dat was heel gek wakker worden voor ons en ook wel even schrikken”, vertelt Van Dijk tegen de NOS. ,,Gelukkig is alles alweer geregeld, maar het is wel heel zuur. Helaas was mijn reservefiets een ander model. Ik fiets daarom nu op de fiets van Koen de Kort en die fiets is omgebouwd naar mijn maten. Dus we kunnen lekker van start gaan.” De Kort staat onder contract bij de mannenploeg van Trek.