Bizarre val Sam Oomen, Biniam Girmay ontsnapt in Giro-sprint: 'Ik raak de boarding twee keer’

Geldropse wielerron­de is een prooi voor sterke renner uit Utrecht

Het hoofdnummer van de tachtigste wielerronde van Geldrop is zondagmiddag een prooi geworden voor Utrechter Luuk Schuurmans (27). Hij was de slimste, de beste en de snelste in een wedstrijd over tachtig kilometer. Schuurmans koos al in het begin de aanval en deed dat aan het einde nog een keer, met succes.

24 april