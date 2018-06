Blaak in regenboogtrui naar nieuwe Nederlandse titel

Evy Kuijpers probeerde het gat dicht te rijden, maar haar poging strandde in schoonheid. Het peloton naderde Blaak tot dertig seconden, maar kwam nooit echt in de buurt. Amy Pieters werd tweede, Marianne Vos pakte het brons.



,,Het was echt heel erg slopend. Ik zag een gat en dan moet je gaan, het kwam echt uit m'n tenen. Maar achter me waren ze ook kapot", lachte de Nederlands kampioene, die niet voor het eerst op het juiste moment weg sprong. ,,Ik probeer aan te voelen wanneer je moet gaan. Tactisch ben ik daarin enorm gegroeid." Blaak won dit jaar ook al de Amstel Gold Race en een rit in de Healthy Ageing Tour.



De wegwedstrijd werd verreden over een 141 kilometer lang vrij vlak parcours van Nispen naar het circuit in Hoogerheide. Morgen komen de mannen in actie.