Blaak komt solo over de streep in Omloop Het Nieuwsblad

wk baanwielrennen Hoogland en Lavreysen naar kwartfina­les sprint

16:16 Jeffrey Hoogland en Harrie Lavreysen zijn bij de WK baanwielrennen in Pruszkow doorgedrongen tot de kwartfinales op de sprint. Hoogland, die de snelste was in de kwalificaties, versloeg in de achtste finales de Tsjech Pavel Kelemen. Lavreysen, goed voor de tweede tijd, hield Sam Webster achter zich. Die Nieuw-Zeelander was in de eerste ronde verantwoordelijk voor de verrassende uitschakeling van Matthijs Büchli.