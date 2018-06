Blythe troeft Vermeltfoort af in Elfstedenronde

Kelderman blijft derde Démare sprint naar zege in Zwitser­land, Sinkeldam juicht

16 juni Schouderklopjes, omhelzingen en high fives. De ritwinst van Arnaud Démare in de laatste etappe van de Ronde van Zwitserland in Bellinzona zorgde voor een jubelstemming in het Franse FdJ-kamp. Nederlands kampioen Ramon Sinkeldam, voorlaatste man in de sprinttrein van Démare, was in zijn nopjes. ,,Lekker hè! Dit was mooi. Precies zoals het moest.’’