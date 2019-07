Bobbie Traksel gelooft in Kruijswijk, Groenewegen en opvallende Fransman: ‘Vink hem aan als dark horse’

WielerspelAanstaande zaterdag is het zover: le Grand Départ. Dan start het peloton in Brussel aan de 106de editie van de Tour de France. Oud-renner Bobbie Traksel blikt vooruit op het grootste wielerevenement van het jaar en geeft een aantal tips voor het Wielerspel.

Traksel zal namens Eurosport het commentaar tijdens de La Grande Boucle verzorgen. Dat betekenen lange dagen, voor de in Rucphen woonachtige ex-winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne. ,,Het is een van de weinige wedstrijden waar we van start tot finish bij zijn. Enerzijds is dat wel eens zwaar, maar een mooie rit door de Vogezen verslaan is absoluut geen straf.”

Al zal traditiegetrouw niet elke dag vuurwerk opleveren. ,,Uit ervaring weet ik dat er ritten tussen gaan zijn dat er pakweg twee renners vanuit de start in de aanval zijn en het peloton ze de hele koers voorop laat. Dan worden ze in de finale gegrepen en dan gaan we sprinten. Op zulke dagen ben ik altijd blij met het kastelenboek, zodat we wat te vertellen houden. Al weet je dat er in de Tour altijd een koninklijke sprint volgt.”

Vakantiegevoel

In tegenstelling tot veel andere koersen stijgt het aantal wielervolgers tijdens de Tour gigantisch. ,,Het is voor mensen het vakantiegevoel. Mensen luisteren ‘Langs de Lijn’ in de auto, kijken gezamenlijk op de camping op een klein schermpje en een verzamelen zich in de lobby van het hotel voor de finale.”

Tijdens de eerste rit, die finisht in Brussel, staat de belangrijkste trui in de sport op het spel. ,,In het wielrennen is er niets groters dan de gele trui. De beste renners van de wereld komen op het lastigste parcours samen. Het is hectisch, overal is pers en alle stappen die de renners zetten staan de volgende ochtend in de krant. Naar de Tour werkt elke ploeg het hele jaar toe. Dat zal de eerste rit voor stress zorgen.”

Groenewegen eenzaam aan de top

Dylan Groenewegen is kandidaat om na dertig jaar weer eens een gele trui om de schouders van een Nederlander te krijgen. Traksel ziet hem als torenhoge favoriet. ,,Groenewegen is de snelste sprinter van de wereld. De tijd van Marcel Kittel, André Greipel en Mark Cavendish is voorbij. Daarnaast rijdt Fernando Gaviria niet mee. Jongens als Caleb Ewan en Elia Viviani zijn goed, maar behoren tot een andere categorie.”

Al houdt hij een slag om de arm. ,,Het zegt niet meteen dat hij wint. De stress en hectiek zal ook bij hem parten spelen. Iedereen zal zich er de eerste rit tussen gaan gooien. Sprinten is soms gokken en om te winnen moet dan alles goed gaan.”

Colombiaan kleurt Parijs geel

De strijd om de gele trui is interessanter dan ooit, volgens Traksel. ,,Grote mannen als Tom Dumoulin en Chris Froome zijn er niet bij. En ook Vincenzo Nibali had de Giro als hoofddoel. Ik denk dat je twaalfkanshebbers voor het podium kan opschrijven. Het parcours is uitdagend en de eerste week zal direct een schifting plaatsvinden.”

Toch wijst de Eurosport-commentator een favoriet aan. ,,Ik ga voor Egan Bernal. Het zware parcours in de derde week is hem op het lijf geschreven. Hij is in Colombia opgegroeid op hoogte. De ijle lucht in de zware bergritten en de sterke ploeg (Ineos) maken hem tot favoriet.”

Volledig scherm Egan Bernal (L) tijdens de Ronde van Zwitserland. © EPA

Geen prolongatie voor Thomas

In wie Traksel minder vertrouwen heeft, is de kopman van Bernal. Ondanks dat Geraint Thomas afgelopen jaar het geel Parijs in reed. ,,Als je me vorig jaar had gezegd dat Thomas ging winnen, had ik al met mijn vinger op mijn voorhoofd gewezen. Maar dit jaar nog meer. Hij is met een beetje overgewicht de winter uitgekomen. Heeft gefeest en gedronken. Daarnaast heeft de Brit weinig wedstrijden gereden en is hij in voorbereiding op de Tour gevallen in Zwitserland. Hij is niet de grote kampioen die dat rechttrekt in mijn ogen.”

Franse dark horse

Met een vleugje chauvinisme heeft Traksel in Steven Kruijswijk meer vertrouwen. ,,Kruijswijk is een grote kanshebber op een podiumplaats. Hij is altijd goed in de laatste week en die is loodzwaar. Dit is zijn kans.”

Overigens biedt de in Tiel geboren oud-renner ook de Fransen hoop. Een verrassende naam wordt uit de hoge hoed gehaald. ,,Veel mensen hebben Warren Barguil al afgeserveerd. Nu is hij de laatste weken echter ineens beter gaan rijden. Daarnaast is hij Frans kampioen geworden, wat hem moraal zal geven. Ik vink hem aan als dark horse.”

Volledig scherm Warren Barguil (midden) © BSR Agency

Teunissen in het geel

Met de ploegentijdrit in het vizier kan er zomaar een Nederlander in het geel gaan rijden, waarvan weinig mensen het verwachten, denkt Traksel. ,,Ik denk dat na de ploegentijdrit zomaar Mike Teunissen in de gele trui kan rijden. Mogelijk wordt Groenewegen er afgereden, waardoor de trui zomaar bij een ploeggenoot in handen kan komen.”

Open strijd om de bollen

Traditiegetrouw is er één torenhoge favoriet voor de groene trui, als beloning voor het winnen van het puntenklassement. ,,Die gaat naar Peter Sagan. Als heeft Michael Matthews misschien moraal gekregen en kan hij binnen zijn ploeg alles naar hem toetrekken. Maar normaal is Sagan te sterk.”

De strijd om het bergklassement is een meer interessante, denkt Traksel. ,,Er zijn meerdere kandidaten voor de bollentrui. Ik zet nu in op Julian Alaphilippe. Denk zelfs dat hij drie ritten kan winnen. Maar ook Warren Barguil en Vincenzo Nibali zie ik veel punten pakken. Zeker met de zware derde week in het achterhoofd.”