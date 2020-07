Bondscoach Moerenhout verkent WK-parcours: ‘Te zwaar voor VDP? Bij Mathieu dat nooit zeggen’

Podcast | Tiesj Benoot: ‘Ik weet ook niet precies wat voor een renner ik ben’

10 juli Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam spreken voor de In Het Wiel podcast met de Belgische wielrenner Tiesj Benoot. Een studerende liefhebber die nog vele kanten op kan met zijn carrière. Want is hij nu een renner voor de klassiekers of wil hij voor het podium in een grote ronde rijden?