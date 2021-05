Boogerd en Janssen geloven in Dumoulin: ‘Hij is een bevrijd man’

Door Pim Bijl



Het rigoureuze besluit in januari van Dumoulin om te stoppen zag Boogerd niet aankomen. Zijn rentree wel. Van de week liep hij een rondje hard met Steven de Jongh (oud-ploeggenoot en nu ploegleider bij Trek-Segafredo) en toen hadden ze al het idee dat hij zich volle bak op de olympische tijdrit aan het voorbereiden was. Nu dat ook zo blijkt te zijn, ziet Boogerd meteen kansen. ,,In een gewone rittenkoers heb je te maken met de beweging van het peloton en heel hoge pieken. Daar heb je koersritme voor nodig. De tijdrit is niet makkelijk, maar wel heel trainbaar. Puur wattagewerk. Dat is in zijn geval ideaal. Als je iets goed kunt voorbereiden zonder veel koersritme is het wel de tijdrit.”