Peter Winnen over wielrennen als ontsnapping: ‘Ik kijk zelfs met een bepaalde naïviteit naar het wielrennen’

Door Daan Hakkenberg



Zijn haren zijn nog altijd meer helblond dan grijs, maar de tand des tijd heeft zich ook gezet in Peter Winnen. Inmiddels 64 jaar, maar met nog altijd de contouren van de begenadigd klimmer die hij ooit was. Rank, slank en klein. Wat heet: kleiner dan ooit. ,,Ik ben behoorlijk aan het krimpen. Dat is iets van de laatste jaren. Ik moest me opmeten voor mijn paspoort en mat 1 meter 67. Maar ik was altijd 1 meter 70. Mijn record was 1 meter 71, toen ik 23 jaar was.’’