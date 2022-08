Brabander Mathieu Hermans is de meest Spaanse van de Nederlandse Vuelta-helden: ‘Zal nu moeilijk zijn om aan zes zeges te komen’

In Spanje zijn ze hem nog altijd niet vergeten. Zo kreeg hij nog niet zo lang geleden een telefoontje van een Baskische fietsenmaker, die hem vertelde dat zijn oude Orbea-koersfiets in de werkplaats stond. Of Hermans soms interesse had hem terug te krijgen. ,,Uiteraard.” Het is immers de fiets waarop de 59-jarige Dongenaar in 1988 maar liefst zes Vueltaritten won. ,,Vijf in een échte massasprint en ééntje in een kopgroepje van een man of acht.”