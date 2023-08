Britse tiener Joshua Tarling wint in Zeeuwse Sluis tijdrit Renewi Tour

Tweede ritwinst op rij levert Primoz Roglic leiders­trui op in Ronde van Burgos

Primoz Roglic heeft de derde etappe in de Ronde van Burgos gewonnen en tevens de leiding genomen in het algemeen klassement. De Sloveense wielrenner van Jumbo-Visma was de sterkste in de bergrit over 183 kilometer, met onderweg zes beklimmingen. De renners moesten onder meer de Picón Blanco over, een col van bijna 1500 meter hoogte.