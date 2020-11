Bruyneel: ‘Armstrong was de beste, met of zonder doping’

Zijn vroegere ploegleider Johan Bruyneel weet het zeker: Lance Armstrong was de beste wielrenner van zijn generatie. ,,Met of zonder doping”, zei de Belg die voor het leven is verbannen uit de wielersport bij Eurosport.

Bruyneel was als ploegleider van US Postal en Discovery Channel betrokken bij alle zeven Tourzeges van de Amerikaan die hem later wegens doping werden ontnomen. ,,Ik blijf erbij: Lance was de beste van zijn generatie. Hij deed niets dat anderen niet deden.”

De intussen 56-jarige West-Vlaming bestreed daarmee de uitspraak van het Amerikaans antidopingbureau Usada, dat in 2012 aangaf dat US Postal ,,het meest geavanceerde, professionele en succesvolle dopingprogramma in de geschiedenis van de sport had bedacht”.

Volledig scherm Alberto Contador en Johan Bruyneel. © AFP

Armstrong verloor in 2012 zijn zeven Tourzeges en werd, net als Bruyneel, voor het leven verbannen uit de wielersport. Een karaktermoord, noemde Bruyneel die straf. ,,Het is makkelijk om iemand te demoniseren, maar onmogelijk om dat ongedaan te maken. Het is ook moeilijk te verwerken omdat er zoveel hypocrisie rondhangt. Armstrong was met of zonder doping de beste van zijn generatie. Dat zal altijd zo blijven.”

,,De uitspraak van het Usada om ons dopingsysteem te benoemen tot het grootste ooit, was totale onzin”, ging Bruyneel verder. ,,Er zijn veel grotere excessen gebeurd, in Rusland of Oost-Duitsland. Lance deed niet meer dan de anderen. Ik zou zelf zeggen dat hij minder deed dan de anderen, vooral in vergelijking met zijn concurrenten - Mayo, Basso, Ullrich en Hamilton - die werden gepakt tijdens Operaçion Puerto met dokter Fuentes.”