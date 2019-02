Büchli grijpt goud op keirin bij WK baanwielrennen

Theo Bos werd eerder vandaag al in de halve finale uitgeschakeld, maar toen liet Büchli al zien een kanshebber te zijn op de wereldtitel. In de eindstrijd wist Büchli het ook af te maken en zo pakte hij zijn eerste wereldtitel op het onderdeel keirin.



De Noord-Hollander hield in de finale de Japanner Yudai Nitta en de Duitser Stefan Bötticher achter zich. Büchli veroverde bij de Spelen van Rio 2016 al zilver op de keirin. Daarvoor was hij al twee keer derde geweest op een WK: in 2013 en 2014. ,,Ik ga alleen voor goud’', zei hij in de aanloop naar dit WK.



Voor Büchli was het al zijn tweede medaille, woensdag maakte hij deel uit van de ploeg die de teamsprint won.