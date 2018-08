Büchli maakt favorietenrol waar en grijpt EK-goud bij kilometer tijdrit

In de kwalificatie was de regerend wereldkampioen op de keirin al bijna een seconde sneller dan zijn concurrentie. Ook in de finale toonde hij zijn klasse op het Sir Chris Hoy Velodrome. Als laatste kwam de Nederlander de baan op en maakte korte metten met de tijd van Joachim Eilers, die zich ook als tweede kwalificeerde. Zijn 1.00.134 was wel zo'n vier tienden trager dan vanochtend, maar dit was nog altijd ruim goed voor het goud. Met Sam Ligtlee was er nog meer Nederlandse inbreng in de finale. Hij legde met 1.00.095 verrassend beslag op het brons. De 20-jarige renner zette al vroeg een sterke tijd neer en zag de concurrentie zich hierop stukbijten. Het was al het derde goud op de baan voor Nederland na Kirsten Wild (scratch) en de teamsprinters.Titelverdediger Jeffrey Hoogland nam niet deel aan het niet-olympische onderdeel.

Overige onderdelen

Büchli was net terug uit Japan waar hij de hele zomer keirinwedstrijden reed. Ver weg bedacht hij dat de kilometer tijdrit, een onderdeel waarop hij voor het laatst in 2014 uitkwam, goed past als training voor de teamsprint waarin over drie rondes wordt gereden. ,,Ik heb een redelijke derde ronde, maar hier ga ik vier rondes volle bak.''



Büchli weet ook dat de concurrentie moordend is met bijvoorbeeld Jeffrey Hoogland, meestal de derde man op de teamsprint. ,,Toch zie ik kansen, terwijl ik me ook weer meer op de sprint ga richten.'' Keirin, het onderdeel waarop hij in 2016 olympisch zilver pakte, staat na een tweede verblijf in Japan vanaf oktober slechts af en toe op het programma. Naast de tijdrit en de teamsprint wil Büchli zich op de sprint richten.



De schoenen waren inmiddels uit. ,,De voeten doen het zeerst. Maar je hele lichaam heeft zeker 48 uur nodig om te herstellen'', vertelde Büchli, terwijl hij Ligtlee feliciteerde. Die had met de zevende tijd in de kwalificaties besloten twee tanden zwaarder te steken. ,,Ik had niks te verliezen, maar nu ben ik wel heel verbaasd.'' De broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee wilde het verzet dat hij rondtrapte voor zich houden. ,,Hetzelfde als hij'', zei hij met een knikje naar de winnaar. ,,62x15'', vertelde Büchli zonder aarzeling, een haast onwerkelijke versnelling. Het verklaarde de pijn.