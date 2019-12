Büchli opnieuw Nederlands kampioen sprint in Alkmaar

Baanwielrenner Matthijs Büchli is Nederlands kampioen op de sprint geworden. De renner van BEAT Cycling Club versloeg in de finale in Alkmaar de Europees kampioen Jeffrey Hoogland, nadat hij in de halve eindstrijd wereldkampioen Harrie Lavreysen had geklopt.

Hoogland won het zilver, Lavreysen versloeg Theo Bos in de strijd om het brons. Büchli won de nationale titel op de sprint voor het derde jaar op rij.



,,Tijdens wereldbekerwedstrijden focus ik me op de keirin. Samen met de teamsprint is dat mijn onderdeel. Nu ben ik er gewoon ingevlogen in de hoop dat ik de Nederlandse titel zou behalen. Toch is het niet zo dat ik nu zeg dat ik op het WK de sprint moet gaan rijden. Ik denk dat Lavreysen en Hoogland op dat onderdeel bewezen hebben altijd tot de absolute wereldtop te behoren. Het is natuurlijk wel leuk om die mannen een keer op hun specialiteit te verslaan.”

Harrie Lavreysen maakte zich niet te druk over zijn derde plaats. ,,Ik had me er vooraf bij neergelegd dat ik hier niet zou kunnen meedoen voor de titel. We hebben na de wereldbekers rust genomen en werken dit jaar naar twee duidelijke doelen toe: de WK en de Olympische Spelen. Ik reed hier met een niet te zwaar verzet om sneller te herstellen.”