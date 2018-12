Büchli pakt in Apeldoorn weer goud op sprint

Harrie Lavreysen moet zich na een ‘goede kerst’ tevreden stellen met brons op NK sprint

21:54 Harrie Lavreysen moest zich donderdagavond in Apeldoorn tevreden stellen met de derde plaat op het NK sprint. De 21-jarige krachtpatser uit Luyksgestel kwam in de halve finale niet voorbij de latere kampioen Matthijs Büchli. In de strijd om het brons liet hij diens BEAT-teamgenoot Roy van den Berg wel gedecideerd achter zich. ,,Is het toch nog een mooie dag geworden", lachte de Brabander na afloop.