Buitenlandse media lyrisch over Van der Poel: ‘Hij houdt maar niet op met verbazen’

‘Een demonstratie van soevereiniteit’, noemt het Franse l’Equipe de overwinning van de Nederlander, die in de eindsprint afrekende met grote jongens Julian Alaphilippe, Tim Wellens en Michael Matthews. ‘Van der Poel lanceerde zijn sprint als eerste en verloor nooit het leiderschap. Na zijn veelbelovende vierde plaats in de Ronde van Vlaanderen blijft de Nederlander het peloton verbazen. In slechts veertien racewedstrijden heeft hij al vijf successen behaald en presenteert hij zich als kanshebber voor de Amstel Gold Race.”

Volgens Le Figaro, ook uit Frankrijk, is Van der Poel een van de rijders voor wie het debuut in de voorjaarsklassiekers niet eng is. ‘De kleinzoon van Raymond Poulidor stak de leiders in de Brabantse Pijl voorbij zonder ook maar enig moment te haperen: het kenmerk van een groot kampioen. Van der Poel behaalde ook al een uitstekende vierde plaats in de ronde van Vlaanderen. Is het een voorbode voor de prestigieuze Amstel Gold Race zondag?

Indrukwekkend kunststukje

In België is Het Laatste Nieuws niet eens verbaasd dat ‘topfavoriet’ Van der Poel met de zege aan de haal ging. ‘Het was uiteindelijk Van der Poel die als eerste de sprint aanging en Alaphilippe uit het wiel spurtte. Andermaal een indrukwekkend kunststukje van de Nederlands kampioen.’

Verbazing was er wel in Italië. De roze sportkrant La Gazzetta keek vol verwondering naar de rit van Van der Poel, die in zijn eerste voorjaar op de weg al zijn vijfde overwinning greep: ‘Mathieu van der Poel houdt maar niet op met verbazen. De Nederlandse kampioen won de Brabantse Pijl op grootse wijze, door in de sprint Alaphilippe, Wellens en Matthews te kloppen. De rit van de zoon van de kunst is perfect en repliceert het succes van zijn vader Adrie, 34 jaar later.’

Het Britse Cycling News zag dat Alaphilippe, Wellens en Matthews alles in het werk stelden om Van der Poel te dwarsbomen, maar tegelijkertijd geen schijn van kans maakten. ‘Ze probeerden te reageren, maar geen van hen had genoeg energie over om de Nederlands kampioen bij te benen: ze moesten genoegen nemen met de lagere plaatsen op het podium.’