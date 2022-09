Buitenlandse media over ‘meesterwerk’ Van Vleuten: ‘Annemiek schrijft haar eigen verhaal’

,,Annemiek van Vleuten verbaasde vriend, vijand en vooral zichzelf met de wereldtitel op de weg. De regenboogtrui is tegen alle verwachtingen in van haar, terwijl ze fietste met een gebroken elleboog. De media schieten woorden tekort om de prestatie van Van Vleuten te beschrijven.

,,Het was niet de bedoeling dat het verhaal zo zou eindigen. Maar Annemiek van Vleuten volgt de verhaallijn niet, ze schrijft het zelf", schrijft het Spaanse Marca. ,,Met een elleboog in diggelen, na een race waarin ze niet de sterkste van het peloton was, werd ze toch wereldkampioen. Na een allerlaatste aanval die de regenboogtrui oplevert sluit Van Vleuten het beste wielerjaar in de geschiedenis af met winst in de Giro, Tour, Vuelta en nu het WK.”

Complimenten van Marca te over voor de race van Van Vleuten: ,,Ze kwam als eerste over de finish met een demonstratie van veerkracht en grootsheid. Dit is nog bijna belangrijker dan het wereldkampioenschap op zich.”

,,Onze kopvrouw (Lotte Kopecky, red.) was met voorsprong de snelste in het sprintende groepje. Alleen was daar dus Annemiek van Vleuten. Met een breukje in de elleboog na haar val in de Mixed Relay", beschrijft Het Laatste Nieuws de triomf van Van Vleuten. ,,Het elitegroepje - een vrouw of twaalf rijk - ging erom springen. Althans, dat dachten we. Terwijl Kopecky haar sprint wapende, koos Van Vleuten enkele honderden meters voor de streep voor de verrassingsaanval. Met véél power (...). Maar Van Vleuten terughalen, dat dat er niet meer in.”

,,Giro, Tour, Vuelta en de wereldtitel. Fenomenaal. Annemiek van Vleuten, die op 8 oktober 40 jaar wordt, wint de wereldtitel na een vernietigende sprint 600 meter voor de finish", schrijft La Gazzetta dello Sport. ,,Dit is een echt een meesterwerk aan het einde van de race, na het lijden bergop, terwijl ze in de voorlaatste ronde al niet meer in het spel voorkwam.”

En de Italiaanse sportkrant merkte ook op dat Van Vleuten rondreed met hoge sokken. ,,Die lijken zeer geschikt om spataderen te verbergen, maar toen ze de sprint aantrok wisten de anderen dat er niets meer aan te doen was.”

,,Een ongelooflijke Annemiek van Vleuten. Een twijfelgeval vanwege een gebroken elleboog op woensdag en nu verrast de Nederlandse iedereen in de laatste kilometer met een tweede wereldtitel", schrijft L’Équipe. De Franse sportkrant vraagt zich af waar het gaat stoppen, want Van Vleuten is met haar 39 jaar de oudste wereldkampioene ooit - en dat was ze in 2019 ook al. ,,De Nederlandse sluit een historisch seizoen af met een apotheose.”

Ook in Denemarken valt de winst op. Ekstrabladet beschrijft de wereldtitel als volgt. ,,Een gebroken elleboog was niet genoeg om de Nederlandse veteraan Annemiek van Vleuten te weerhouden van winst op dit WK. De 39-jarige renster verraste alles en iedereen toen ze in de laatste kilometer wegreed bij de groep met favorieten om vervolgens alleen bij de finish aan te komen.” Het Deense dagblad: ,,Het Nederlandse fenomeen heeft nu alle drie de grote rondes en het WK gewonnen.”

Met haar prestatie troeft Van Vleuten (39 jaar en 351 dagen oud) Joop Zoetemelk (38 jaar en 272 dagen oud) af als oudste wereldkampioen bij zowel de mannen als de vrouwen.

