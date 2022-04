Caleb Ewan boekt tweede zege in Ronde van Turkije, Van Poppel eindigt als derde

Ewan had eerder de eerste etappe in de Turkse rittenkoers op zijn naam geschreven. Zijn tweede zege in Turkije is de vijfde overwinning voor Ewan in 2022. Hij werd na het klimmetje op enkele kilometers van de finish gelanceerd door zijn ploeggenoten en maakte het af. ,,Ik ben sterker dan drie jaar geleden”, zei de Australiër, die er in 2019 niet aan te pas kwam in de rit met een vergelijkbare finale. ,,Het was een zware finale, maar mijn ploeggenoten deden het geweldig en ik ben blij dat ik hun werk kon afmaken.”