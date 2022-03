Caleb Ewan sprint voor het eerst naar ritzege in Tirreno-Adriatico, Olav Kooij weer op podium

De sprinters waren aan het woord in de derde etappe van Tirreno-Adriatico. Caleb Ewan was het brutaalst en kwam als eerste over de finish na 170 kilometer en een massasprint. Olav Kooij eindigde als derde. Peter Sagan stapte vroegtijdig af.

Een kopgroep van vijf renners onder wie de Nederlander Taco van der Hoorn werd op een kleine 50 kilometer voor de streep ingelopen door het peloton. Dat gebeurde nadat de ploeg UAE Team Emirates zich op kop had genesteld.

Pogacar, de kopman van die ploeg, won een tussensprint om bonificatieseconden en trok daarna door samen met de Spanjaard Marc Soler, de Brit Tao Geoghegan Hart en de Franse wereldkampioen Julian Alaphilippe. Het illustere kwartet kreeg nooit veel ruimte en werd bij het ingaan van de laatste 10 kilometer ingelopen door het peloton.

De sprintersploegen hadden zich inmiddels voorin verzameld, waarbij Ewan wat helpers kwijt was door de geleverde inspanning de vluchters terug te pakken. Het weerhield de 27-jarige Australiër er niet van zijn derde zege van het seizoen te boeken. Het was zijn eerste in Tirreno-Adriatico, bij zijn vijfde deelname. ,,Ik had vaak pech of ik was niet in vorm”, vertelde de kleine sprinter.

Hij won al ritten won in de Tour, Giro en Vuelta en onder meer twee keer tweede was in Milaan-Sanremo. ,,Het is mooi nu een rit te winnen en te voelen dat de vorm er is. Volgende week volgt met Milaan-Sanremo een van mijn hoofddoelen voor dit jaar.”

Olav Kooij

Gisteren won Tim Merlier vlak voor Olav Kooij van Jumbo-Visma. De Nederlander deed opnieuw mee voor de eindzege, maar moest dit keer zijn meerdere erkennen in Arnaud Demare en Ewan, die Lotto-Soudal de negende overwinning van dit jaar bezorgde.

Filippo Ganna behield de leiderstrui. Remco Evenepoel (11 seconden) en Tourwinnaar Tadej Pogacar (14 seconden) hijgen de Italiaan in de nek. Donderdag volgt een rit van Cascata delle Marmore naar Bellante. De finish ligt daar na een klim van zo’n 4 kilometer met een gemiddelde stijging van iets meer dan 5 procent.

Volledig scherm Peter Sagan ging niet meer van start in de derde etappe. © LAPRESSE

Peter Sagan

Peter Sagan is uit Tirreno-Adriatico gestapt. De 32-jarige Slowaak van TotalEnergies had last van misselijkheid en ging niet meer van start in de derde etappe. Sagan had ook te maken met koorts en maagproblemen. Dinsdag werd Sagan nog vierde in de sprint. Hij raakte onlangs besmet met het coronavirus en liep daardoor een trainingsachterstand op

