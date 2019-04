Campenaerts verplettert werelduurrecord van Wiggins

In de periode van september 2014 tot en met juni 2015 werd het record maar liefst vijf keer verbroken. Na de recordpoging van Wiggins bleef het qua grote namen stil. Mikkel Bjerg (53,730 kilometer) en Dion Beukeboom (52,757 kilometer) probeerden het, maar kwamen niet in de buurt van de Brit. Europees tijdritkampioen Campenaerts had eind 2018 als doel gesteld om in het voorjaar van 2019 het record eindelijk uit de boeken te rijden.



Van zijn ploeg Lotto-Soudal kreeg hij de vrijheid om zich op eigen wijze voor te bereiden op de recordpoging. Na meerdere hoogtestages in Namibië stond hij in maart aan de start van de Tirreno-Adriatico om wat extra wedstrijdkilometers in de benen krijgen. Dat leverde hem een mentale boost op, want hij won de afsluitende tijdrit.



Na maandenlange voorbereiding ging de 27-jarige Belg om klokslag 18:00 uur van start. Onder perfecte luchtomstandigheden deelde hij ‘het uur van de waarheid’ goed in. Halverwege was Campenaerts al zestien seconden onder de tussentijd van Wiggins gedoken, na veertig kilometer waren dat al 24 tellen. Na een uur afzien met veelal rondjes van zestien seconden kwam hij tot een uiteindelijke afstand van 55,089 kilometer. Ruim een halve kilometer meer dan Wiggins.



,,Ik had echt een doel. Dit is fantastisch", zei hij na afloop. ,,De laatste vijf minuten sprak boekdelen. Ik was goed bezig en supergemotiveerd. Misschien ben ik iets te hard van start gegaan. Halverwege voelde ik dat mijn starttempo iets te optimistisch was, maar ik heb mijn ritme kunnen vinden en ben op karakter naar de streep gereden", aldus een tevreden Campenaerts. ,,Dit is voor mij het hoogtepunt van mijn carrière.”