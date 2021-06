Carapaz houdt stand in Zwitserland, dagzege Mäder, Oomen tevreden

Richard Carapaz heeft de Ronde van Zwitserland op zijn geschreven. De leidende positie van de 28-jarige Equadoriaan van Team Ineos werd zondag in de slotrit wel aangevallen, maar kwam niet in gevaar. De dagzege in de achtste etappe was voor Gino Mäder, die Michael Woods versloeg in een sprint van twee.

Rigoberto Uran had na zijn zege in de klimtijdrit van zaterdag nog een achterstand van 17 seconden op Carapaz. De Colombiaan probeerde in de loodzware slotetappe met start en finish in Andermatt meerdere keren weg te springen bij de klassementsleider, maar slaagde daar nooit in.

Sam Oomen was zowel in de etappe (twaalfde) als in het algemeen klassement de beste Nederlander. De Tilburger van Jumbo-Visma eindigde als achtste, op ruim vier minuten van Carapaz.

,,Ik kan met deze eindklassering zeker leven", aldus Oomen. “Deze uitslag geeft een goed beeld van de krachtsverhoudingen tijdens deze koers. Het was lang geleden dat ik nog als kopman heb gereden. Dat was even wennen, maar hier kan ik verder mee.”

Tom Dumoulin maakt in Zwitserland zijn rentree in het peloton en bekroonde die met een vijfde plaats in de klimtijdrit van zaterdag.

Bekijk de Ronde van Zwitserland door een Nederlandse bril in 2 minuten:

Volledig scherm Richard Carapaz in de gele leiderstrui. © EPA

