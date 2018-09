CCC nieuwe hoofdsponsor wielerploeg Vos

,,Onze ploeg wordt in feite de vrouwentak. De uitstraling van beide teams zal gelijk zijn. En we kijken hoe we maximaal van elkaar kunnen profiteren'', aldus Van den Boom, die bij WaowDeals Marianne Vos als bekendste renner heeft.



,,We zijn buitengewoon blij met deze ontwikkeling die ons in staat stelt nog verder te professionaliseren en grote sportieve ambities waar te maken'', zegt Van den Boom. ,,We behouden onze identiteit en structuur waarmee we al vele jaren succesvol zijn in het vrouwenwielrennen. Wel zal de ploeg een internationaal karakter krijgen met een mix van toprensters en aanstormende talenten, iets waar de ploeg groot mee is geworden.''



Het is de bedoeling dat WaowDeals wel bij het team betrokken blijft.