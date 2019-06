Cees Bol bij NK gesteund door Belgische fanclub

Op 30 juni kijkt heel België vol bewondering naar de nationale titelstrijd in Gent. Of, héél België... Niet een gekke ‘wielerbende’ uit Bouwel, vlakbij Antwerpen. Zij reizen die dag met een bus af naar... Ede. ,,Inderdaad, gaan met een volle bus naar Nederland om er onze Cees Bol Nederlands kampioen te zien worden”, zegt Patrick Engelen vol zelfvertrouwen.



Engelen is één van de grondleggers én secretaris van de Cees Bol-supportersclub. Hij legt uit: ,,Toen we met enkele vrienden van café ‘t Toreke in Bouwel vorig jaar bij de Omloop het Hageland waren, viel ons oog op een renner met de gekke naam Cees Bol. Prompt zette een aantal van ons al zijn geld op hem. Op de één of andere manier kwamen we na de wedstrijd in contact met Cees. We namen een interview af en sloten het gesprek af met de vraag of Cees van kaas houdt. Het antwoord was nog leuker dan de vraag zelf. Ik lust eigenlijk helemaal geen kaas, zei hij.”