Centric blijft hoofdsponsor wielerbond KNWU

Roglic grijpt de macht in Ronde van Baskenland

5 april Primoz Roglic is de nieuwe leider in de Ronde van Baskenland. De Sloveen van LottoNL-Jumbo won de vierde etappe, een tijdrit over ruim 19 kilometer in en rond Lodosa, met overmacht. Hij boekte voldoende tijdwinst om de gele trui over te nemen van de Fransman Julian Alaphilippe.