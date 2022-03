Chaos in Tirreno-Adriatico: Evenepoel en Pogacar nemen verkeerde afslag, dagzege Barguil

Het was Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl) die op de laatste serieuze beklimming, op zo'n acht kilometer van de finish, voor de aanval koos. Hij kreeg Pogacar (UAE Team Emirates) en Vingegaard (Jumbo-Visma) direct achter zich aan. Het drietal was hard op weg om de vroege vluchters in te rekenen, maar een seingever dacht daar anders over. Pogacar, Evenepoel en Vingegaard moesten rechtsaf, maar door het ontbreken van een sein reden ze rechtdoor. Pogacar en Vingegaard hadden het snel door en konden net op tijd aansluiten bij het uitgedunde peloton. Bij Evenepoel duurde het wat langer, maar ook de Belg kon zijn plek weer innemen. Al was de dagzege uit zicht door het nemen van de verkeerde afslag.

De kopgroep profiteerde. In de oplopende slotkilometer naar finishplaats Fermo bleek Barguil de sterkste. Hij mocht juichen na de heuvelachtige etappe over 155 kilometer. De Belg Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix) strandde op tien seconden als tweede, vlak voor de Italiaan Simone Velasco (Astana).

De groep met favorieten kwam een kleine halve minuut na winnaar Barguil over de finish. Pogacar blijft in het bezit van de blauwe leiderstrui. Zijn voorsprong op naaste belager Evenepoel bedraagt negen seconden. Thymen Arensman (Team DSM) staat knap derde, op 43 tellen van de Sloveense klassementsleider. Vingegaard staat vierde, twee seconden achter Arensman.

,,Ik weet ook niet wat er gebeurde", aldus Pogacar in het flashinterview over het nemen van de verkeerde afslag. ,,Het was een vreemde bocht, we misten hem met zijn drieën. We gingen volle bak en het zag er goed uit voor ons. Toen ik zag dat we verkeerd reden, remde ik zo hard als mogelijk. Ik draaide om en sprintte zo hard als ik kon terug naar de groep.”