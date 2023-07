Charlotte Kool boekt derde zege op rij in Baloise Ladies Tour

Kool bleef de Britse Anna Henderson en de Deense Emma Norsgaard voor. De 24-jarige renster staat nog steviger aan de leiding in het algemeen klassement.



De negende editie van de Belgisch/Nederlandse koers gaat zaterdag verder met een rit van Breskens naar Knokke-Heist gevolgd door een individuele tijdrit in de Belgische kustplaats later in de middag. Een dag later is de laatste etappe met start- en finishplaats in Deinze.