CL-vorm nog ver weg: AZ verliest ook derde oefenduel met 1-0

Het einde van de carrière van Sagan (30) nabij? ‘Ik zou het begrijpen als hij stopt’

4 augustus Peter Sagan (30) is dit jaar afwezig in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, monumenten waar hij zo vaak schitterde. Zijn ploeg BORA-Hansgrohe trok met Nils Politt voor volgend jaar bovendien een renner aan die hem in 2019 regelmatig klopte in de klassiekers. Vragen over de toekomst van Sagan worden afgeweerd. Is het einde van zijn carrière nabij?