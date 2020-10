Coach Visbeek naar wielerploeg Circus-Wanty Gobert

Einde seizoen Quintana door knieblessu­re

15 oktober De Colombiaanse wielrenner Nairo Quintana komt dit seizoen niet meer in actie. Hij neemt de tijd om de herstellen van een knieblessure, meldde hij via het Twitteraccount van de Colombiaanse wielerbond. Een operatie aan een breukje in de linkerknieschijf is nodig, aldus de renner.