Coen Vermeltfoort slaat fraaie dubbelslag in Steensel

Uiteindelijk bleek Vermeltfoort na “Steensel”de sterkste te zijn. De Brabander verkeert momenteel in de vorm van zijn leven. De opzwepende muziek van de Steenselse jeugd in de Frans van Nuenenstraat net voor de finish gaf net het extra zetje wat de coureur nodig had om over zijn zware inspanningen van afgelopen zondag heen te komen.

Vermeltfoort won afgelopen weekend de zware klassieker De Slag om Norg dat deels over onverharde wegen loopt. Hij liet in het Drentse land gerenommeerde ploegen als Roompot en Corendon achter zich. ,,Ik voelde het bij de start al stevig in de benen”, verklaarde de winnaar na afloop opvallend monter. ,,Vandaag had ik geluk dat ik met Sieben Wouters en Raymond Kreder meteen weg kon springen. Volgens mij viel het achter ons vrij snel stil, waardoor we een veilige voorsprong konden opbouwen. We zijn vervolgens de gehele koers niet meer in de problemen geweest.” In de sprint liet de 31-jarige renner van Alecto zijn medevluchter Sieben Wouters kansloos.