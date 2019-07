Coen Vermeltfoort verzamelt met winst in Duizel twee truitjes

Eerst verdween sponsornaam Alecto onder het gele truitje dat Coen Vermeltfoort mocht aantrekken na zijn zege in de wielerronde van Duizel. Meteen daarna werd het gele exemplaar ingewisseld voor het blauwe tricot omdat hij – met voor de mannen alleen Steensel nog te gaan – de nieuwe leider is in het Kempenklassement. Volgend jaar prijkt de naam van het elektronicabedrijf sowieso niet meer op de borst van Vermeltfoort en zijn ploeggenoten. De hoofdsponsor stopt. ,,Het is afwachten of we nog een opvolger vinden, maar ik ben er bang voor. De kans is klein. Zonde dat zo’n ploeg wegvalt”, zegt Vermeltfoort (31), die in dat geval hoopt een nieuw team te vinden en anders voltijds gaat werken.