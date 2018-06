Colbrelli klopt Gaviria en Sagan in spektakelsprint

Het was een zeldzaam spannende sprint. Met drie toppers, zij aan zij, op hoge snelheid en vechtend voor de ruimte. Colbrelli had op driehonderd meter van de streep zijn sprint ingezet links van de weg, rechts van de weg deed Gaviria datzelfde. Sagan, gisteren nog de snelste, laveerde van wiel naar wiel, wurmde zich door kleine gaatjes en kwam uiteindelijk nog in een sandwich tussen de nummers 1 en 2 te zitten. Colbrelli viel niet stil en vierde uitgebreid het feestje met zijn ploegmaten van Bahrain-Merida.



Het was de afsluiting van een lastige etappe waarin het vrijwel geen meter vlak was. Na de laatste passage over de Hagenfirsterstrasse volgden nog 4,5 vlakke kilometers. Sunweb deed met onder anderen Sam Oomen op kop van het flink uitgedunde peloton beulswerk, maar in de laatste rechte lijn kwam de beoogde afmaker Michael Matthews er niet aan te pas. Hij eindigde in de machtssprint als zesde op gepaste afstand van Colbrelli. Stefan Küng blijft de leider in het algemeen klassement.



De Ronde van Zwitserland duurt tot en met volgende week zondag en geldt als een belangrijke voorbereiding voor de Tour de France.