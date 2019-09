Colombia ziet na Bernal ook Gaviria afhaken voor WK

Wereldkam­pi­oen wielrennen verdient 7.750 euro, winnaars mixed team relay 2000 meer

23 september Mocht Mathieu van der Poel zondag in de wegwedstrijd van het WK als eerste over de streep komen dan is hij 7.750 euro rijker. Hetzelfde bedrag krijgt de winnaar bij de vrouwen een dag eerder.